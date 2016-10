Sarnaselt Tartu Ülikooliga mängib FIBA Europe Cupil TLÜ/Kalev, kes on kodust korvpalliliigat küll alustanud kolme kaotusega. Avalöök tehakse homme Rumeenias Tirgu Muresi meeskonna vastu.

„Meil on olnud komplekteerimis- ja hooaja alguse raskused, aga loodan parimat. Arvan, et aja jooksul paraneb pilt oluliselt,“ ütles „väikese“ Kalevi peatreener Kalle Klandorf, kes on paar nädalat olnud haiguslehel, aga plaanib täna meeskonnaga Dracula-maale kaasa sõita.

Kaotatud on nii Valgale, Pärnule kui ka TTÜ-le, tõsi kõik kohtumised on olnud tasavägised. „Kontrollmänge jäi väheks, lisaks pidime kolm meest tagasi saatma ning uute tulekuga otsast peale alustama,“ ei salga Klandorf, et jackpot’e nagu eelmisel hooajal Johnny Berhanemeskelit ja talvel Dominykas Milkat värvates esimese hooga ei paista. Praegu on meeskonnas neli välismaalast.