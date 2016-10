Täna pannakse pall mängu Vana Maailma tugevuselt neljandas korvpallisarjas FIBA Europe Cup, kus Tartu Ülikooli esimene eesmärk on alagrupist edasi pääsemine. Ses kontekstis on kohe esimene kohtumine Oberwarti Gunnersiga äärmiselt tähtis.

Eile õhtul tuli esimene tõsisem harjutuskord ja pealik loodab värskeimat täiendust tänases mängus ka kasutada: „Viimastes mängudes on Ivo Van Tamm tegutsenud olude sunnil Janar Taltsi ja Dominykas Milka kõrval eesliinis. Koos Forrestiga on üks pikk mees juures.“

Aga Meistrite liiga eelringis kaks 17-lauapallilist mängu teinud, kuid põlveprobleemi vastu matši Kaleviga pingilt vaadanud Venky Jois? „Venky sai täna (eile – toim) süsti ja vaatame mängupäeval, mis seisus ta on,“ vastas Kullamäe.

Kent-Kaarel Vene jääb endiselt kõrvale, mõne nädala eest jalalihast vigastanud Kristen Meisteri osalemine selgub samuti täna.

Aga miks on just tänane mäng tähtis – nagu alguses välja toodud? Nimelt kuulub sellesse alagruppi ainult kolm meeskonda, kellest kindlasti saab edasi kaks tükki ja võib-olla ka kolmas. Tugevas Prantsusmaa liigas neljast esimesest mängust kolm võitnud Pau-Lacq-Orthez on grupi selge soosik, Tartu ja Gunners jagavad omavahel ilmselt teise-kolmanda koha. Pole välistatud, et lõpuks läheb omavaheliste mängude korvide vahe lugemiseks – seetõttu on hea mitte ainult võita, vaid teha seda ka võimalikult suurelt.

Gunners on valitsev Austria meister ning alustanud uut kodust hooaega võidu ja kaotusega.

Võistluse kodulehe eelülevaates märgitakse, et endine Rocki meeskond mängib Euroopas nüüd küll uue nime BC Tartu all, kuid klubi (euro)ajalugu on rikkalik. Välja tuuakse asjaolu, et eelmisel hooajal koguti hõbedat – teine koht saadi nii Eesti meistri- kui ka karikavõistlustel, samuti Balti liigas. Nüüd märgiti Meistrite liiga kvalifikatsiooni põhjal eraldi ära noor mees Janari Jõesaar.

Vastased: tuhkatriinu ja rikka ajalooga klubi

Mida kujutab endast Gunners? FIBA kodulehe teatel sai klubi eelmisel hooajal hakkama tuhkatriinulooga, võites nii maa meistritiitli kui ka karika. Nüüd debüteeritakse eurosarjas. Mullu alustati kolmeaastast plaani, kreeklasest treeneril Chris Chougazil paluti edutada noortemeeskonna mängijaid. Ent kõigile ootamatult tuli tulemus juba esimesel aastal.

Kõiki tegijaid oli raske meeskonnas hoida. Austria liiga MVP Quincy Diggs siirdus Saksamaale, kuid eelmise hooaja teine-kolmas korvikütt Derek Jackson ja Christopher McNealy jäid alles ning moodustavad tänavuse tiimi selgroo.

Pau-Lacq-Orthez on rikka ajalooga. Klubi valitses Prantsusmaa korvpalli eelmise sajandi lõpus koos Limogesiga. Tipus oldi ka käesoleva sajandi alguses, kui Pau’d esindasid Boris Diaw ja vennad Pietrus’d. Seejärel saabusid kehvemad ajad, kahel korral langeti meistriliigast väljagi, kuid tõusti kohe tagasi.

Läinud kevad tõi uut lootust, sest esimest korda pärast 2006. aastat jõuti play-off’i. Tänavuse meeskonna tõeliseks nurgakiviks on Eestigi publikule tuttav (hooajal 2014/15 Ühisliigas Krasnojarski Jenisseist) mängujuht DJ Cooper, kes Prantsusmaa liigas kogunud nelja esimese mänguga keskmiselt vägevad 17,8 punkti, 12,3 korvisöötu ja 8,3 lauapalli. Kuid esitused on „liiga head“, meest ihkab enda ridadesse vigastatud Mike Jamesile asendust otsiv Ateena Panathinaikos.