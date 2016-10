Ilmateenistuse prognoosi järgi on käesolev nädal enamasti sajuta. Puhuvad tugevad lõuna-, ida- ja kagutuuled. Kui öösel võib termomeetripügal langeda miinuse poole, siis päevased õhutemperatuurid püsivad endiselt plusskraadides.

Teisipäeval (18.10.) ja kolmapäeval (19.10.) on ilm valdavalt sajuta. Läänemerel suureneva madalrõhkkonna mõju tõttu jätkub lõuna- ja kagutuule tugevnemine. Tingimused muutuvad soodsamaks pilvede hajumiseks ning õhutemperatuur langeb öösel -4..+1, meretuulega rannikul kuni +6°C-ni, päeval on 3..8°C.

Neljapäeval (20.10.) püsib Euroopa ja Venemaa põhjaosas kõrgrõhuala, Kesk-Euroopat katab ikka madalrõhuala ning Eesti jääb kahe rõhuala piirimaile. Ilm on enamasti sajuta, kuid võrdlemisi tugeva ida- ja kagutuulega. Õhutemperatuur öösel 0..-4, rannikul kuni +6°C, päeval 3..6°C.



Reedel (21.10) saab Kesk-Euroopasse liikuv madalrõhkkond energiat lisaks ning suurendab survet Läänemere poole. Puhub tugev ida- ja kagutuul. Õhutemperatuur on öösel -3..+2, saarte rannikul kuni +6°C, päeval 2..7°C.



Laupäeval (22.10.) ja pühapäeval (23.10.) jätkub Kesk-Euroopa poolt madalrõhkkonna tugev surve Läänemere ümbrusele. Samal ajal Põhja-Euroopa kohal püsib võimas suurtesse kõrgustesse ulatuv kõrgrõhuala. Kahe rõhuala vastasseisu tõttu puhub tugev ida- ja kagutuul, puhanguid on 12, saartel kuni 16 meetrini sekundis. Olulist sadu ei tule. Õhutemperatuur on öösel -3..+1°C, selgema taeva all võib veel paar-kolm kraadi madalamale langeda, saarte rannikul on kuni +6°C, päeval 2..7°C.