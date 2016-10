Esimeses ülesandes viidi sensitiivid looduskaunisse kohta, kus nende ülesanne oli välja selgitada, mis selles kohas juhtus ja kuidas on see seotud Margarita ja tema emaga.

Margarital jäid juhtunust hinge aga tõsised haavad, ta süüdistas ennast ellu jäämises ja selles, et tema õed pidid nii kohutavat surma surema. Tal oli justkui häbi oma ema ees, et just tema sellest õnnetusest eluga pääses, arvates, et kui ka tema oleks surma saanud, oleks tema emal olnud lihtsam eluga edasi liikuda, kuna tema oli justkui meenutuseks sellest, et tema kaks õde hukkusid.

Suur hulk sensitiividest aga kummalisel kombel keeldusid ülesannet lahendamast, kaasa arvatud ka häid tulemusi näidanud Haldjapiiga, tuues ettekäändeks, et suvisel pööripäeval tema surmajuhtumitega tegeleda ei soovi…

Kõige paremini läks ülesandes Anul, ta rääkis täpselt ära loo, mis juhtus ning aitas ka Margarital ja tema emal hingehaavu ravida. “Vana kuu ööl võta kaasa vanad pildid ja pane põlema ja röögi kõik endast välja,” õpetas Anu, manitsedes, et Margarita ema peab eluga edasi liikuma.

Teises ülesandes loovutasid kolm kaunitari - Kirsti Timmer, Evelyn Sepp ja Angela Aak ampullitäie verd, et sensitiivid need jällegi oma omanikega ühendada saaks. Üllataval kombel said vere ja omaniku ühendamisega hakkama paljud, nagu näiteks Anu, Andrzej ja Haldjapiiga.

Naistele jättiski kõige sügavama mulje Haldjapiiga, kes justkui transis alla kahe minutiga kõik ampullid õigele omanikule tagastas.

Vladimir, kes küll ülesandes vaid ühe vereampulli õigele omanikule tagastas, väitis aga hoopis midagi šokeerivamat - nimelt, et Kirsti on lapseootel. Kirsti aga ainult naeris selle peale, öeldes, et tal juba on kolm last, kuid Vladimir jäi endale kindlaks.

Saate parimaks tunnustati Anu ning lahkuma pidi seekord Raul.