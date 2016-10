Noor meremees kannab kaptenile ette ülesande täitmisest. Kapten vaatab teda mitte just eriti lahke pilguga ja tähendab:

"Noh, noormees, ma oletan, et nagu harilikult, on ka teie puhul just perekonna lollpea merele saadetud."

"Oh ei, sir," vastab noormees avameelselt. "Sest ajast, kui teie merele tulite, sir, on kõik muutunud."