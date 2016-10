Sõnn Keegi võib vett segada või jääb sulle lihtsalt selline mulje. Usaldus ja selgus eneseväljenduses on nüüd oluline – just partneri poolt. Ise oled pisut liiga uje ja eemalehoidev.

Vähk Vajalik on täpsus ja hoolikus. Elutähtsaid otsuseid ei tohiks täna vastu võtta. Samuti tuleks hoolikalt ümber käia ametlike dokumentidega ja üldse tähtsate paberitega.

Lõvi

Võimaluse korral keskendu tulevikule ja püüa olla vaba oma eelnevatest eelarvamustest. Minevikule toetumine ja vanale kogemusele tuginemine ei ole hetkel soovitav.

Neitsi

Päev võib kujuneda pingeliseks – eriti just töö või muu ühiskondliku tegevusega seoses. Boss või keegi teine, kellel on sinu üle võim, võibki oma võimu näidata.

Kaalud

Võid kohtuda inimesega, keda hakkad liiga palju idealiseerima ning enda jaoks paremaks mõtlema. Sa näed vaid seda, mida ise näha tahad. Ettevaatust keemiliste ainete, ravimite ja alkoholiga!

Skorpion

Päev sobib asjade lõpetamiseks, mitte alustamiseks. Täna võivad sind segada mõjutused minevikust. Olgu selleks siis mingi mälestus või vana harjumus. Hea päev oma sisemiste hingeenergiate teadvustamiseks.

Ambur

Sinus lööb nüüd välja uudishimu ning seetõttu püüad kõikjale sekkuda - nii sõnades kui ka tegudes. Samas puudub sul kannatlikkus, mistõttu sa ei suuda ühtegi tööd tõsiselt kätte võtta.

Kaljukits

Kaljukitses on täpne Marsi-Pluuto ühendus. See on võimas aspekt, mis võib positiivsel aidata sind läbi tulest ja veest, kuid negatiivsel juhul võib esile kutsuda ägedaid tülisid ja „üle laipade minemist” - nii sinu enda poolt kui ka sinu suhtes.

Veevalaja

Oled häälestatud ilule ja harmooniale, mistõttu argised asjatoimetused sind häirivad. Töötegemise asemel kuulaksid meelsamini head muusikat ja rüüpaksid kvaliteetveini.