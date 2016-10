Tallinna kesklinnas Mardi lasteaia ette parkinud taksojuht hoiab sotsiaalmeedias avaldatud piltidel käes süstalt. Postituse all läks lahti arutelu, et ehk ta polegi narkomaan, vaid lihtsalt haige inimene. Kuid pildilt on küllaltki selgelt näha, et tegemist pole selliseks puhuks kasutatava pliiatssüstlaga.

Fotod lasteaia ette pargitud autos end süstinud taksojuhist postitati Facebooki Märgatud Tallinnas kommuuni leheküljele möödunud nädalal. Taksofirma kinnitusel on juht juba töökohalt vabastatud.

Narkomaania või haigus? Tähelepanelik mööduja märkas end süstivat taksojuhti. (Facebook)

Ettevõtte Soodne Takso juhatuse liige Aleksander Sihver sõnas Õhtulehele, et on juhtumi tõttu šokeeritud, kuid ei tea selle nüansse. "Aga sellist käitumist me ei aktsepteeri," ütles Sihver. Ta möönis, et pole juhiga vestelnud.

Vallandamise põhjus pole siiski piltidel nähtav vahejuhtum, vaid võlad ettevõtte ees. Sellegipoolest võeti arvesse ka mehe käitumist.