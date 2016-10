Lõunanaabrite lapsevanemad on hirmul. Levib viirus, mis ründab lapsi, tekitab ville ja lööb küüned lahti. Kas Eestiski peaksid vanemad mures olema?

Läti meediaväljaanne Tvnet.lv kirjutab, et lapsevanemad kurdavad sotsiaalmeedias selle üle, et nende võsukesi on rünnanud tundmatu viirus, mille tõttu tekivad mudilastele villid, lööve ja küüned tulevad lahti.

Selle taga on Coxsackie-viirus, mis kuulub meie terviseameti andmete põhjal enteroviirusnakkuste perekonda ja levib maist septembrini – seda inimese väljaheitest kätele ja sealt suhu.

Samuti viirustega saastunud vee ja toitudega või harvemal juhul ka piisknakkuse teel õhu kaudu. Sellega nakatuvad peamiselt kolme- kuni kümneaastased lapsed.