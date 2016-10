Reede õhtul sai kella 23 ajal Hobujaama ühissõidukipeatuse kõrval bussirataste surma 1960. aastal sündinud Nikolai. Liiklusõnnetuse asjaolude väljaselgitamiseks algatati kriminaalmenetlus.

Politsei praegustel andmetel hakkas Nikolai bussist väljuma, kuid takerdus või komistas, mis lõppes sellega, et ta kukkus sõiduki rataste alla ja suri õnnetuspaigas. Ekspertiis selgitab, kas ta oli kaine või purjus.

Tallinna Linnatranspordi ASi (TLT) avalike suhete spetsialist Alar Tooming kinnitab: "Bussijuht peab enne peatusest väljumist veenduma, et kõik sõitjad on turvaliselt bussist väljunud ja sinna sisenenud. Loomulikult saab sõitu alustada alles pärast seda, kui bussiuksed on sulgunud."

Paraku on ikka ja jälle olnud ränki õnnetusi, kus juhid või ka bussisõitjad on olnud hooletud. 2001. aastal kukkus Gonsiori tänava ja Maneeži tänava nurgal bussipeatuses vanem naine, kes libises liikuva bussi rataste alla. Ta suri.