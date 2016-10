Mainekal Jerezi ringrajal Hispaanias sõideti motoringraja European Junior Cup sarja viimane etapp. Stardis oli ka vigastusest taastub Anastassia Kovalenko, kes lõpetas eelmise aasta naiste arvestuses poodiumil.



Eesti tiimi Vihur Motosport all Jerezis osalenud Anastassia Kovalenko sai kvalifikatsioonis kirja naiste arvestuses neljanda aja ning hoid ka laupäevases võistlussõidus sama positsiooni. Eile peetud viimases sõidus suutis Kovalenko paremat tempot arendada ja lõpetas sõidu sarja teist aastat võitnud uusmeremaalanna Avalon Biddle ja britt Charley Oaklandi järel kolmandana.



Hooaja kokkuvõttes kogus seitsmest etapist neljal osalenud Kovalenko 69 punkti ning sellega saavutas ta neljanda koha. Esikolmiku moodustasid tänavu Biddle, Stacey Nesbitt (Kanada, 116p) ja Laura Rodrigues (Šveits, 72p).



"Kuna Jerezi rada on keeruline ja sisaldab rajaelemente, mida meil auto24ringil treenides ei saa lihvida, siis oli mul kindlasti keerulisem, kui konkurentidel, kellel kodumaal mitmeid suuri radasid. Hoolimata sellest sain ma kvalifikatsioonis kirja oma eelmise aasta parimast ringiajast 2 sekundit nobedama aja ja seda suuresti tänu Marko Rohtlaanele, kes oli Jerezis kaasas ja jagas mulle näpunäiteid, kuidas nende keerulisemate osadega toime tulla," sõnas Kovalenko.

"Lisaks sellele, et sõitsin eelmise aasta ringiajast tunduvalt kiirema aja, tegi head meelt see asjaolu, et kui toona suutsin teha ühe kiire ringi, siis nüüd olid ringiajad stabiilselt head"

"Sõidud läksid ka hästi ning hea tunne on hooaeg poodiumil lõpetada. Kahjuks jäi pronksist paar punkti puudu, aga kuna mul ei olnud täishooaeg, siis olen ka selle tulemusega rahul," võttis Eesti parim naisringrajasõitja hooaja kokku.



Kuna Jerezi võistlus oli nii European Junior Cup kui ka selle raames peetud FIM Europe "Women's European Cup" viimaseks võistluseks, siis hetkel puudub FIM'il selgus, mis klass või sari võiks antud arvestusi järgmisel aastal asendada ja seega pole ka selge, kus meie ringraja kaunitar 2017 võistleb.