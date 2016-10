Hiljuti renoveeritud Liverpooli kodustaadioni ehitusel lõi kaasa ka üks Manchester Unitedi fänn, kes uuenenud Anfieldi katusele jättis ühe suurima rivaali sümboolikat.

Nimelt asetas tulihingeline Manchester Unitedi fännist ehitusmees uuenenud staadioni katusele oma lemmikute särgi ning Ryan Giggsi ning Rio Ferdinandi kujukesed. See tähendab seda, et kaks Unitedi legendi hoiaks justkui igal Liverpooli mängul silma peal.

"See on lihtsalt üks heasüdamlik nali. Nende kahe võistkonna vahel on küll väga kõva rivaliteet aga ma ei teinud seda sellepärast. Tahtsin lihtsalt endast laheda märgi maha jätta," teatas anonüümseks soovida jäänud naljamees.

Vaata fotolt, kuidas Manchester Unitedi sümboolika Anfieldi kaunistab: