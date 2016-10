Tallinnas Nõmmel asuva perearstikeskuse patsiendid peavad väiklase omaniku pärast kõigepealt pead murdma, kas tohter enam lukustatud aia taga töötabki, ning siis uurima, kustkaudu majani pääseb.

Harjumuspäraselt Raudtee tänavale, Nõmme põhikooli kõrvale perearstikeskusesse abi saama minevad patsiendid on üllatunud, nähes, et õuevärav on ketiga suletud ja aial ilutseb silt "Eramaa".

AED ON EES: Tallinnas Nõmmel sulges era- omanik tee perearsti juurde. (Kristin Aasma)

Muud selgitust seal pole. Samuti ei paista taraga piiratud alal olevat mingit vara, mida varaste eest keti ja lukuga kaitsta. Lukku on pandud tühi plats puude ja jalgteega.

Rääkida ei saa, nii ülbust täis!