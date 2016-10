Hiiumaa lähedale rannikumerre plaanitava tuulepargi vastased taotlevad kohtus maakonnaplaneeringu tühistamist.

Tuulepargivastase MTÜ Hiiu Tuul eestvedaja Inge Taltsi sõnul tuleb maakonnaplaneering tühistada, sest menetlemisel ei ole kõiges järgitud Eesti riigi seadusi, Euroopa õiguse norme ega rahvusvahelisi kokkuleppeid.

"Tegemata on vajalikud uuringud. Kehtestatud planeeringulahenduse järgi saab hakata rajama hiigelsuuri – Hiiumaast põhja poole on plaanis rajada 700–1100 MW, edelasse ca 1000 MW tuuleparke. Sellele on hiidlaste ja Hiiumaa sõprade selge vastuseis – 8000+ allkirja on olemas," ütles Talts Õhtulehele.