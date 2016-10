"Isegi kui me saame kokku ja mõtleme, et oleme ühe õhtu niisama, tuleb lõpuks ikka kusagilt kitarr välja ja me laulame. Kui oleme koos, siis alati ka musitseerime," räägib 17aastane Frederik Küüts, Stig Rästa ja Fred Kriegeri tiiva all tegutseva värske poistebändi Beyond Beyond üks liikmetest.

Nooruke koosseis tuli avalikkuse ette umbes pool aastat tagasi. Ometi on YouTube’is kuulatud nende esimest singlit "So Alive" ja vaadatud selle kolme videot kokku üle 330 000 korra.

Bändi taga on sama produktsioonitiim, kes edetabelite tippu lennutanud Trafficu, Elina Borni ja Karl-Erik Taukari ning kirjutanud Jüri Pootsmanni "Eesti laulu" võiduloo – Stig Rästa, Fred Krieger ja Vallo Kikas.

BEYOND BEYOND

Beyond Beyondi – bändinime võiks tõlkida kui Kaugemast Kaugem – kuuluvad Frederik Küüts, Gevin Niglas ja Frank Pintsaar, kel on vanust 17 aastat, ning 15aastane Karl Killing.