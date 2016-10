Kuigi praeguste loodusmärkide järgi jätkub sügist kauemaks, tuleb talv tuleb tänavu külm, ennustab Raplamaal elav metsavana Arvo Saidla.

"Kui on pikk ja pehme talv, siis on sipelgapesa laiem ja madal, kui tuleb külmemat, siis ta tõstab pesakuhila üles," rääkis Saidla TV3 "Seitsmestes uudistes".

Ligi 30 aastat loodusmärkide järgi ilma ennustanud Arvo Saidla ütles, et temale on eeskuju andnud Vadim Zelnin. Kõva kalamehena hakkas ta loodust ja linde jälgima.

Loodusmärkidest ei paista, et varsti püsikülma või lund ja lörtsi tuleks, sest kiivitajad on veel siin ja konnad aia ääres lehtede vahel, rääkis Saidla. Ta soovitab loodusesse minna, sest värvid on seal praegu fantastilised.