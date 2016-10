Ehkki kümnevõistlejal Maicel Uibol läks Rio de Janeiro olümpial kehvasti, ei jäänud ta nurka nukrutsema. Septembris tuli ta Talence’is lemmikalal teiseks ja seejärel võttis kaheks kuuks aja maha. Tuleval aastal abiellub Uibo bahamalannast 400 m jooksu olümpiavõitja Shaunae Milleriga ja ihkab ka ise spordis uuele tasemele jõuda.

Talence’is kogus Uibo 8071 punkti, mis oli tema jaoks keskpärane saak. "Eks see oli ette teada, et hooaja lõpus on raske väga korralikku tulemust teha, olenemata sellest, kas sul läks tiitlivõistlusel hästi või halvasti," ütleb ta. "Vaatasin eelmiste aastate võitjate tulemusi, need tundusid naljanumbrid, kuigi seal olid käinud päris tugevad mehed. Pärast olümpiat polnud mul kellegagi koos treenida ja võistluseks valmistuda, käis üksinda nokkimine. Siis sain aru, miks need punktisummad sellised olid."

Ometi lootis Uibo Talence’is paremat tulemust. "Vorm polnud enam nii hea kui varem, aga ei olnud nii halb, nagu üksiktulemused näitasid," arutleb ta. "Mõnel alal läksin liialt panema, üritasin viimast piiska välja pigistada, kuid läks natuke põõsa poole. Aga õhkkond oli väga mõnus, rahvas elas häälekalt kaasa. Kui Eestis niisugune võistlus korraldatakse, olen kohe kohal."

Võtmesõna on "tervis"