Mihkel Aksalu koduklubi Seinäjoki teenis Soome kõrgliiga eelviimases voorus kindla 5:0 võidu Vantaa meeskonna üle ning säilitas võimaluse tiitlit kaitsta.

Tabeli viimase vastu täna midagi juhuse hooleks ei jäetud ning koduväljakul saadeti vastase väravasse viis palli. Eesti koondise puurilukk seisis harjumuspäraselt valitseva Soome meistri väravasuul kõik 90 minutit. Kuivõrd enne tänast eespool asunud Mariehamn ja HJK teenisid samuti võidud, jätab see Seinajöki üks voor enne lõppu kolmandale positsioonile.

Siiski on Aksalu koduklubil kõik võimalused tiitli võitmiseks olemas - tabelit juhib Mariehamn 58 silmaga, HJK on teine 57 ning Seinajöki kolmas 56 punktiga. Viimases voorus aga kohtub eestlase leivaisa just Helsingi jalgpallimeeskonnaga. Marienhamnil seisab ees raske kohtumine võõrsil viiendat kohta hoidva Ilvesega.

Samal ajal toimunud kohtumises teenis mänguaega ka RoPS-is palliv ja täna algkooseisus alustanud Albert Prosa, kes 1:1 viigimängus vahetati 60. minutil pingile.

Tabeliseis enne viimast vooru: