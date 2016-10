"Eesti selgeltnägijate tuleproovist" tuntud neiu suhtleb surnute, kummituste ja poltergeistidega.

Nooruke Haldjapiiga suhtleb kummituste ja poltergeistidega, vajadusel aitab maa peale kinni jäänud surnud hingegi taevasesse koju. Tema võimeid on mitu korda proovile pandud – näidatud näiteks vana klassipilti ja küsitud, kes pildil olijatest on surnud. "Eesti selgeltnägijate tuleproovist" tuntud Haldjapiiga heidab pilgu fotole ja vastus on kohe olemas: "Surnud on pildil kahemõõtmelised, elavad kolmemõõtmelised."

Haldjapiiga kinnitab, et seda praegust haldjanime on ta kandnud väga kaua. "Võetud sai see siis, kui ma vaimumaailma foorumisse läksin – ikka on ju mingit ilusat hüüdnime vaja! Siis olin ma alles väga noor ja muidugi tahtsin haldjas olla."

Haldjapiigale endalegi üllatuseks võtsid inimesed nime kohe nii omaks, et kellelgi ei tekkinud mõtet, et passis on vist teistsugune nimi. Paljud ei tea seda tänaseni.