Jalgpalligurmaanid rõõmustavad, sest täna naaseb kolmenädalaselt pausilt maailma vingeim klubivutisari Meistrite liiga. Suurim prožektoritevalgus langeb õhtul Santiago Bernabeu staadionile, kus Madridi Real võõrustab Varssavi Legiat. Sportlikult ei tõota vastasseis tulla suurem asi, ent mängule lisab hoopis teise mõõtme küsimus, kas Reali ründetuus Cristiano Ronaldo ületab täna õhtul esimese jalgpallurina UEFA klubisarjades maagilise 100 värava piiri? Selleks peab ta külalisi Poolamaalt kostitama kahe tabamusega, mis ei tohiks portugallasele üle jõu käiv ülesanne olla. Esiteks on Legia esimesed kaks mängu kaotanud väravate vahega 0:8, mis näitab, et kaitses pole neil asjad kaugeltki korras. Teiseks paistab Ronaldo olevat heas hoos, sest on viimase kolme kohtumisega löönud kuus väravat (neist viis tükki rahvuskoondises, ühe Hispaania liigas).

Selles, et Ronaldo enne Lionel Messit uhke verstapostini jõuab ei tohiks kahtlust olla, sest argentiinlase nimel on "kõigest" 89 tabamust. Vastavas arvestuses resultatiivsuselt kolmas tegevjalgpallur on Zlatan Ibrahimovic 52 väravaga. Lionel Messil on 100 UEFA klubisarja väravani tükk maad pikem tee: teda lahutab maagilisest tähisest 11 täpset lööki. (AFP / Scanpix)

Ronaldo nimel on veel nii mõnigi uhke Meistrite liiga rekord. Näiteks on ta ainus, kes kahel hooajal löönud 15 või enam väravat ning viiel aastal sahistanud vähemalt 10 korda. Lisaks on 31aastane portugallane skoorinud tippmarki tähistavas 62 erinevas kohtumises ning saatnud väravavahtide selja taha 12 karistuslööki. Messi on seevastu noorim pallur, kes jõudnud 100 Meistrite liiga mänguni. Niisamuti on 29aastane argentiinlane teinud enim kübaratrikke (kuus). Lisaks on Messi ja Ronaldo mõlemad olnud neljal hooajal sarja suurimad väravakütid. Kas Ronaldo paneb taas kogu jalgpallimaailma endast kõnelema, selgub kell 21.45 algavas vastasseisus. Kuidas jagunevad Messi ja Ronaldo väravad UEFA sarjades? Cristiano Ronaldo 95 väravat Meistrite liiga põhiturniiril (alagrupp kuni finaal).

1 värav Meistrite liiga eelringis.

2 väravat UEFA superkarikafinaalis. Lionel Messi 86 väravat Meistrite liiga põhiturniiril.

3 väravat UEFA superkarikafinaalis. Tänased 3. vooru mängud Leverkuseni Bayer – Tottenham Hotspur (VSB)

Club Brügge – FC Porto

Moskva CSKA – AS Monaco

Zagrebi Dinamo – Sevilla

Leicester City – FC Kopenhaagen

Olympique Lyon – Torino Juventus (TV6)

Madridi Real – Varssavi Legia

Lissaboni Sporting – Dortmundi Borussia Kõik kohtumised algavad kell 21.45.