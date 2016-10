NBA meeskonnas New York Kincksis palliv Läti korvpalli superstaar Kristaps Porzingisel tuleb treeneri sõnutsi sel hooajal rohkem mängida keskmängija positsioonil.

Oma debüüthooajal peamiselt suure ääre kohal tegutsenud Porzingiselt ootab Jeff Hornacek sel aastal ka tsentri positsioonil möllamist. "Kui korraga on väljakul nii Joakim Noah kui Porzingis, siis ei ole pingilt enam nii palju jõudu tulemas," põhjendas Knicksi loots.

Lisaks loodab Hornacek, et lätlase tsentri positsioonile liigutamine lisab meeskonna mängu veidi mobiilsust ja liikuvust.

Porzingis ise on öelnud, et nelja peal mängides tekivad talle head viskekohad. Siiski on 221 sentimeetri pikkune lätlane enda sõnutsi igati avatud ka keskmängija positsioonil mängimisest.