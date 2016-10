Endine Rahvusvahelise antidopingu liidu (WADA) juht Harri Syväsalmi usub kahe dopinguskandaali järel, et norra suusameeskond tegutseb nii-öelda "hallil alal".

"Mul on tunne, et norralased kombivad hetkel piire," sõnas Syväsalmi. "Paistab, et nad üritavad tegutseda "hallil alal" ja sellega minnakse liiale."

63-aastane soomlane usub, et Norra suusatiim üritab reegleid võimalikult palju enda kasuks pöörata, kuid riskidega on üle piiri minemas.

"Sundby juhtumi korral tehti seda kindlasti. Ta rikkus dopingureegleid ning võeti arbitraažikohtus vastutusele," sõnas Syväsalmi, kes vihjab, et kahe kuuline karistus oli Sotši olümpiapronksile selgelt vähe.

Mäletatavasti leiti suvel Sundby verest liiga suurel määral astmaravimeid, mis keerati aga taaskord meeskonna arsti kraesse. Nii nagu ka nüüd mõned kuud hiljem Johaugi juhtumiga.