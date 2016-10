Me kõik oleme vähemalt pildi pealt näinud kuulsat Itaalias asuvat viltust Pisa torni. Tegemist on populaarse turismikohaga, mille juures armastatakse poseerida. Kuigi paljud ei ole aga näinud, milline on Pisa torn seest.

Pisa torni ehitati 199 aastat, kuid tundub, et ehituse lõpus oli tööliste aur otsa saanud – torn on seest kõhedusttekitav ja tühi. Et seda näha, tuleb maksta 15 eurot pileti eest ja ronida 300 trepiastet.

