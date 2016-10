Neli kuud hiljem võttiski Tallinna ringkonnakohus ette maakohu otsuse peale esitatud kaebuste lahendamise. Nagu nüüd on selgunud, pole maakohtu varasuvise otsusega rahul keegi peale selle teinud kohtunik. Et lahend ei meeldi Roodele ja Pentusele ning nende esindajatele, on üsna loomulik. Prokuratuur pole aga sugugi rahul sellega, et süüdistuse järgi kurjajuureks tembeldatud Siim Roodel õnnestus esimese astme kohtust nii leebe karistusega pääseda.

Kui Harju maakohus kuulutas 16. juunil välja Siim Roode ja Väino Pentuse süüdimõistva otsuse, ütles kohtualustest ainsana kohal viibinud Siim Roode, et tema sellise otsusega nõus ei ole ja loomulikult kaebab ta selle edasi.

Tubli tund kulub ringkonnakohtul kogu kõmulise kohtusaaga üksikasjade kokkuvõtlikuks meenutuseks. Paragrahv paragrahvilt käiakse üle süüdistusepügalad, mida prokuratuur ja maakohus on pidanud vajalikuks Roodele ja Pentusele ette heita. Seejärel tehakse lühidalt teatavaks seegi, mis on kaebajatel õigupoolest hinge täis ajanud ning sundinud neid õigusemõistmise kitsal redelil astmekese ülespoole ronima.

Harju maakohtus mõisteti Siim Roode süüdi selles, et võtnud 2010. aastal üle transpordiettevõtte, OÜ Autorollo sisulise juhtimise, mõjutas ta firma maksejõuetuse põhjustamist ja võltsis dokumente. Kohus mõistis talle liitkaristuse 7644 eurot.

Kannatanu Teet Järvekülg nendib seepeale: "Näeme, et advokaat on saavutanud ligi 100protsendilise tootluse." Järvekülg viitab, et Roode äriühingusse jõudis Autorollost umbes 13 800 eurot.

Väino Pentus tunnistati samas otsuses süüdi maksujõuetuse põhjustamises, raamatupidamiskohustuse rikkumises ja teisteski kuritegudes süüdi ning talle mõisteti liitkaristusena kaks aastat vangistust tingimisi kolmeaastase katseajaga.

Kaebajad Roode ja Pentus leiavad - kas otse või oma esindajate vahendusel -, et vaidlustatud maakohtu otsus on valdavalt maha viksitud süüdistusest ning kaitseargumentide pole halvemal juhul vaevutud isegi tutvuma.

Väino polnudki tankist!

Ringkonnakohtus isiklikult kohal viibinud sõnaosav Roode saab piisavalt aega oma seisukohtade selgitamiseks. Kohtu sõnul olevatki just tema see, kelle pärast mahukas kriminaalasjas esitatud apellatsiooni arutamisel ringkonnkohtus on valitud suulise menetluse erandlik vorm. Professionaalina tunneb mees hästi oma tugevaid külgi, jättes nõrgad enda teada.

Siim Roode kinnitab, et osutas Autorollole (Väino Pentusele) lepingu alusel vaid õigusabi ning väited, et tema olevat olnud faktiline äriühingujuht olevat täiesti alusetud. Tema polevat oma sõnul teinud Autorollo nimel ühtegi tehingut. Raamatupidamine polevat aga üldse tema rida olnud. Muude raamatupidamisdokumentide hulgast leitud ja hiljem võltsinguteks tunnistatud lepingutega polevat Roodel vähimatki pistmist.

Siim Roode kinnitab, et Harju maakohus pole otsuse tegemisel vähimatki huvi pühendanud sellele, mida rääkisid pika protsessi käigus kohtualused ja nende kaitsjad.

Siim Roode kaitsja vandeadvokaat Natalia Lausmaa sõnul on maakohus tema kliendi osutatud juriidilises nõustamises hakanud süüdistuse mõjul nägema firma faktilist juhtumist. “Kui Väino Pentus oleks olnud tankist, nagu me sellest aru saame, oleks ta pidanud olema ümbritsetud pideva kohaloluga – seda aga polnud,” väidab Lausmaa.

Siim Roode nõuab kindlalt, et Harju maakohtu otsus, millega ta süüdi mõisteti, tühistataks ja et ta õigeks mõistetaks.

Prokuratuur: Roode sai vähe!

Väino Pentuse kaitsjad ei jää Roodest sammugi maha – seegi mees tuleks tingimusteta õigeks mõista! Peale selle on kannatanu Teet Järvekülg püüdnud õigusemõistmist meedia abil mõjutada ning on selle eest kohtus trahvigi saanud, väidab Pentuse esindaja ringkonnakohtus.

Prokurör aga palub Siim Roodele mõistetud karistust aga hoopis karmistada. Maakohtu otsust ja seda, miks kaitseargumente seal väärilise tähelepanuga koheldud ei ole, kaitseb prokurör väitega: "Otsus on selline, nagu ta on, sest vastasel juhul muutub see raskesti jälgitavaks."

"Ükski heategu ei jää karistuseta," lõpetas eile oma etteaste eneselegi ootamatult kohtupinki sattunud vandeadvokaat Siim Roode. Kas ta pidas selle kurva tõdemusega silmas ka samas asjas läbi vilksatanud poliitpaari Rain Rosimannust ja Keit Pentus-Rosimannust, pole muidugi teada!

Tallinna ringkonnakohus teeb otsuse Roode, Pentuse ja prokuratuuri kaebuse osas esimeseks detsembriks.

Autorollo – heateod või kuriteod

Mullu esitas Põhja ringkonnaprokuratuur Väino Pentusele (59) ja Siim Roodele (47) süüdistuse Autorollo pankrotiga seotud kuritegudes.

Roodet ja Pentust süüdistatakse ettevõtte maksevõime olulises vähenemises ja püsiva maksejõuetuse süvendamises ning võltsitud dokumentide kasutamises. Pentusele on esitatud süüdistus ka raamatupidamiskohustuse rikkumises ja omastamises.

Väino Pentus oli 28. juulist 2008 Autorollo ainuosanik ja juhatuse liige, 26. aprillil 2010 sai ettevõtte ainuomanikuks ja sisuliseks juhiks Roode.

Süüdistuse kohaselt oli omanikuvahetuse ajaks ettevõtte majandusseis väga halb ja Roode korraldas koos Pentusega vara väljaviimise ettevõttest, et vältida selle müüki võlausaldajate nõuete katteks ja vabastada Pentus võlgade isiklikust käendusest.