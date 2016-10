28-aastase käsipalluri peamine ülesanne meeskonnas ongi see, mis statistikast ei peegeldu - vastaste rünnakute peatamine. "Mind see väravate viskamine eriti ei huvitagi. Põhiline, et meeskond võidab."

Siiski õnnestus viimases kohtumises meeskonnakaaslaste vigastuste tõttu rohkem koormust saada ka rünnakul. Tasuks viis väravat, sealjuures suurepärase protsendiga - mööda läks vaid üks vise.

"Seekord sain tänu kolme mängija vigastusele oma 50 minutit ka ründes keskel mängida, muidu toimetan ma peamiselt ainult 60 minutit kaitses. Eks ma vahest tahaks ikka ründes ka mängida," sõnas Põlvast pärit käsipallur.

Mait Patrail (Oliver Vosshage / TSV Hannover-Burgdorf)

"Eile treener nägi, et kui keegi on puudu, siis ma saan ka rünnakul mängimise ja väravate viskamisega väga hästi hakkama. Loodame, et varsti mehed siiski naasevad, sest eilse mängu lõpuks olin ikka päris väsinud."

Võistkonna eesmärk on sel aastal jõuda taaskord 18 meeskonna konkurentsis 10 parema hulka, kuid eestlase sõnul on ülesanne võrdlemisi raske. "See aasta on väga tihe võitlus viiendast kuni 12-13 kohani. Kõik on võrdsed ja head meeskonnad - kes omavahelistes mängudes suudab enim võite võtta ja ka nõrgemate vastu kindlalt mängida, see ka eespool lõpetab."

Vigastus ajendas Hannoveris jätkama

Tänavu juba viiendat aastat Hannoveris mängiv Patrail tunnistab, et kahe hooaja vahel oli pakkumisi ka mujalt, kuid praegu oli kõige õigem jääda vana tuttava juurde. "Huvi oli aga eelmise hooaja lõpus sain alles oma õla vigastusest terveks, oleks risk olnud kuskile mujale minna."

"Siin ei pea ma meeskonnaga jõusaalis käima ja saan oma taastavaid harjutusi teha vastavalt vajadusele. Lisaks on siin suurepärased füsiod ja arstid, kellega ma kõigiga hästi läbi saan. Sellepärast mõtlesingi see hooaeg veel kindlasti siin mängida."

"Kui trennis ütlen, et õlg teeb valu või muud sellist, siis saan ikka rahulikult puhata aga uude meeskonda minnes pead kohe ennast näitama ja tõestama hakkama. Kui ma näen, et mul siin õlg terve hooaja vastu peab, siis vaatab edasi, mis saab."

Eesti koondis on tõusuteel

Möödunud aastaste kehvade esituste tõttu peab Eesti käsipallikoondis EM- pääsme lunastamiseks valikturniiri alustama kõige esimesest eelringist. 2020. aasta turniiri mängudega alustatakse juba jaanuaris. Esimesteks vastasteks on Kosovo ning Türgi.

"Kahjuks oleme jah üpris madalale vajunud, et päris palju voore tuleb enne läbida kui saab lõpuks tugevamaid mänge ja vastaseid," sõnas Patrail. "Siiski pääseb nüüd EM-ile 24 meeskonda, võimalused on kindlasti suuremad."

Siiski midagi lihtsat ees ootamas pole. "Euroopa keskmik on päris tihe - palju tugevaid meeskondi, võitmiseks läheb kindlasti ka vähe õnne vaja. Koondise mängudega on juba nii, et peetakse vaid paar mängu ja kui mõnedel meeskondadel juhtub vigastusega probleeme olema, näiteks nagu meil eelmisel aastal Janar Mägi, annab see kõva hoobi."

Siiski usub kahe meetrine Põlva mees, et omad võimalused on meie tõusuteel oleval koondisel olemas. "Kuus noort mängijat pallib juba Saksamaal esiliiga, mis tähendab, et tase on kindlasti kõvemaks läinud. Saksamaa liiga on maailma tugevaim ning kui poisid tahavad ja saavad mängida, siis toimub kindlasti ka tuntav areng."

"Olen väga ootusärev, kui koondisega nüüd novembris kokku saame, et kui heas vormis poisid tulevad ja millised plaanid treeneritel on. Loodan, et kõik on terved, siis saavad meil üpris head võimalused olema," teatas Patrail.

Kosovoga kohtus Eesti möödunud aastal, kui üks mäng suudeti võita, siis teine kaotati. Toona jäi vigastuse tõttu Hannoveri mees eemale. Esimese ringi tugevamaks vastaseks peab ta siiski Türgit.