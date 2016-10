„Eesti valitsus on viimastel aastatel alustanud aktsiiside tõstmise maratoniga, mille lõppu pole lähiajal näha. Ainuüksi järgmisel aastal kasvab mootorikütuse ja alkoholi aktsiisimäär kümme protsenti, gaasi aktsiisimäär 20 protsenti ning tubaka aktsiisimäär kosub kaheksa protsendi võrra. Järgmiseks ja ülejärgmiseks aastaks planeeritud maksutõusud ei ole jätkusuutlikud ning neid ei saa aktsepteerida,“ ütles Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson.

Seoses küsimustega riigi aktsiisipoliitika kohta, edastas Keskfraktsioon täna rahandusminister Sven Sesterile ka arupärimise, milles nõutakse vastuseid ja põhjalikumat informatsiooni Eesti ja meie naaberriikide lähiaastate aktsiiside tõstmise plaanide kohta. „On selge, et riigi aktsiisipoliitikal peab olema lisaks fiskaalsele eesmärgile ka tarbimist piirav eesmärk, kuid täna näeme, et valitsus on keskendunud peaasjalikult just esimesele eesmärgile,“ sõnas Kadri Simson.

„Peaminister Taavi Rõivas tunnistas juba 2015. aasta kevadel toimunud kütuseaktsiisi tõstmist kommenteerides, et kui paari aasta pärast selgub, et Läti ei ole üldse aktsiisi tõstnud, siis peab olema võimalus ka Eesti aktsiisipoliitika üle vaadata ja kaaluda, kas on alternatiivseid katteallikaid. Seega on kütuseaktsiisi tõstmise eesmärk olnud katteallika leidmine muudele lubadustele.“ Simsoni sõnul pooldab Keskerakond alkoholi ja muude tervist kahjustavate aktsiiside kasvatamist, kuid aktsiisipoliitika kujundamisel tuleb arvestada ka naabrite otsustega. Olukorras, kus meie lähinaabrid aktsiise ei tõsta, ei ole ka Eestil mõtet taolist otsust vastu võtta.

„Kui me vaatame täna Eesti ja Läti piiril toimuvat, siis sealne kaubandus tekitab tõsiseid küsimusi. Alkoholi- ja tubakaturism saab tõenäoliselt lähiaastatel veelgi suurema hoo sisse ning on selge, et edasiste aktsiisitõusudega täidame vaid Läti eelarvet. Sama lugu on kütusega, sest paljud transpordiettevõtted on otsustanud edaspidi tankida Lätis, Leedus ja Poolas. Soovin, et rahandusminister annaks meile ülevaate, kui palju erineb Eesti aktsiisipoliitika meie lähinaabrite omast ning kuidas plaanib minister tagada, et kiirustades tehtud aktsiisitõusud ei omaks meie majandusele veelgi negatiivsemat mõju,“ lõpetas Simson.