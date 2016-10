Jäär Kipud paljudes olukordades üle reageerima või võtma enda peale ülesandeid, millest sul jõud üle ei käi. Ka sekkud sinna, kuhu sind ei vajata – vaidlused ja konfliktid on kerged tekkima.

Sõnn Kuu liigub kuni kella 17.30 veel Sõnnis. Sinus on tasakaal jõu ja mõistuse vahel. Võid teha rasket füüsilist tööd ja samal ajal mõelda väga poeetilisi mõtteid. Ajahetk sobib ka tegelemiseks millegagi, mida sa pole enne teinud.