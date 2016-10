Paadunud sekslelude fännina, soetasin eelmisel aastal EROS BUTIIGIST endale Fun Factory Bistronic pulseeriva vibraatori, mille kasutamise kogemust ma juba ka jaganud olen. Kuigi Bistronic rahuldas minu aina suureneva uudishimu päris tükiks ajaks, tekkis hiljuti siiski mõte, et võiks ju midagi veel proovida. Mõni naine kogub kingi, teine vibraatoreid. Igaühele oma.

Jälgin huviga ka Eros.ee e-poe uusi tooteid ja blogi, sest see on üks võimalus end veidike uudsete täiskasvanute mänguasjade ja seksinippidega kursis hoida. Mõni aeg tagasi ilmus nende blogis artikkel “Electro sex algajatele: 1. osa”. Tuleb tunnistada, et enamus sellest infost oli minu jaoks uus ja elektriseksist olin välismaa lehekülgedelt ainult põgusalt infot leidnud.

Algselt pani see teema mind küll kukalt sügama, aga mõte peast enam välja ei läinud. Minu uudishimu ei andnud mulle rahu ja otsustasin taas EROS BUTIIKI kohapeale minna ja uurida, millist infot seal mulle antakse. Tahtsin teada, milline oleks kõige algajasõbralikum toode, mida proovida võiks.

EROS BUTIIGI klienditeenindaja tutvustas mulle firma MYSTIM toodet TICKLING TRUMAN. Toode on kaunis pakendis ja väga mugavas reisikohvrikeses, mis on stiilselt musta värvi ja väga delikaatne. TICKLING TRUMAN sekslelu muudab algajale eriti sobilikuks just see, et ta on kaks ühes toode. Esiteks on ta kahe mootoriga vibraator ja teiseks on tal suurepärane elektroseks funktsioon. Kindlasti meeldib Tickling Truman neile, kes vajavad suurt vibraatorit, sest tegu on tõepoolest võimsalt suure mänguasjaga. Tootel on kaks vibreerivat mootorit, üks otsas ja teine keres ning nad pakuvad kasutajale 8 erinevat vibratsioonimustrit 5 erineva intensiivsusega ja 5 erinevat elektrimustrit lausa 10 erineva intensiivsusega. Suur pluss on see, et kui harilikult käivad ELECTROSEX toodetega kaasas erinevad juhtmed, siis Tickling Truman ja teised MYSTIMI ELEKTROSEKS VIBRAATORID on mugavalt USB-kaabliga laetavad.

Ost sooritatud, oli aeg koju toodet testima minna. Võin julgelt kinnitada, et kui tavalised vibraatorid on teid ära tüüdanud, siis electrosex vibraator Tickling Truman suudab teid kindlasti üllatada. Kuna tegu pole päris tavalise seksileluga, siis on rangelt kohustuslik enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga, varuda koju head libestit ja toote funktsioone katsetada esialgu sekslelu kindlalt peos hoides.

Tickling Trumani vibratsioonid pole ehk nii võimsad kui mõnel teisel maailmaklassi kuuluval vibraatoril, aga toodet kasutades see fakt mind häirima ei jäänud. Nimelt vibratsioon on sellel tootel pigem kõrvalfunktsioon. See tunne, mis mind toodet kasutades valdas oli heas mõttes veider. Imelik surin läbis mu keha ja üllataval kombel oli see väga meeldiv. Uue tundega harjudes, proovisin järjest tugevamat elektrostimulatsiooni kuni tekkisid väga tugevad vaagnalihaste kokkutõmbed ja ma jõudsin tugevate korduvate orgasmideni.

Elektrostimulatsioon võib olla õrnalt surisev või tukslev-pulseeriv ja kui samal ajal veel kasutada vibratsiooni siis on naudinguelamus nii mitmekülgne kui vähegi tahta oskad. Muide selle tootega saab treenida ka tupelihaseid ja selle jaoks on isegi eraldi programm. Elektrosekslelusid kasutades on kõik hoopis teistmoodi ja seda tunnet ei annagi paremini kirjeldada, seda lihtsalt peab ise proovima, et mõista!

Mina igal juhul annan tootele hinde 5+ ja ütlen elektroseksi maailmale kindla jah-sõna, sest see on lihtsalt nii äge!