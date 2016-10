Kas ainuüksi mõte seksist ajab sulle külmajudinad peale ning katsud seda igal võimalusel vältida? Sellisel juhul võid sa põdeda seksuaalanoreksiat!

Ilmselt teavad kõik sellist haigust nagu anoreksia, kus inimesed keelavad endale söömist? Tuleb välja, et on olemas aga ka selline haigus nagu seksuaalanoreksia, kus inimesel on probleeme hoopis seksiga, kirjutab veebiportaal Woman's Day.

Seksuaalanoreksiat põdevad inimesed tunned seksi ees hirmu, nad lähevad pingesse ning võivad suurest ahastusest isegi nutma hakata. Seejuures ei peegeldu see kuidagi nende käitumisest enne, kui asi tõesti kisub seksi poole. Nii võivad nad niisama kaaslasega koos olles, veeta täiesti normaalselt aega ja olla väga toredad kaaslased. Samuti pole neil midagi suudlasemise vastu, kuid sealt edasi läheb asi juba probleemseks.

Seksuaalne anoreksia ongi haigus, mille puhul inimesed tunnevad äärmuslikku hirmu ja ärevust igasugustes intiimsetes ja seksuaalsetes olukordades. Kui anorektikud ei söö, siis seksuaalanorektikud hoiduvad intiimsusest.