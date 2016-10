"Ma saan aru, et suhte purunemine ei kustuta vanemate elust last, aga miks ta peab rahakotis hoidma pilti lapsest koos emaga?!“ on naine siiani ärritunud, kuigi leiust on möödunud aastaid.

Esiti üritas Anna hoida nähtut vaid eneses ja unustada, kuid ta peas keerles pidevalt mõte sellest pildist. Mees, ta pere ja tuttavad olid igati loonud tausta, et mehel oli eelmise naisega vähe ühist ja lapski vaid soodsate juhuste tõttu sündinud.

"Meie suhe oli suurepärane, kuid ikkagi ei andnud mulle see foto rahu,“ tunnistab Anna, et suutis vaid nädala vaikida, kuni mehelt selgitust nõudma asus.

"Ta ütles, et hoiab seda pilti lapse pärast. Eks seda aimasin isegi, aga ju armukadedus pimestas,“ teatab Anna, et mees võttis käärid ja nüsis eksi pildilt lihtsalt välja. Anna rahunes, sest mees selgitas olukorda ja ununenud fotot.

"Lapse pilt on rahakoti vahel tal siiani, aga see mind ei häiri,“ võtab ta kogetu kokku.

Hoopis teistmoodi lugu on rääkida 24-aastasel Marial, kelle mees eksi fotot siiani sõprade ees rahakotist välja kisub ja näitab. Seda kõike ka siis, kui Maria on seltskonnas. Koos on oldud kaks aastat, kuid mees keeldub eksi fotot rahakotist välja heitmast.

Maria mees on temast 20 aastat vanem, mistõttu on tal oma eksiga ka rohkem ühiseid hetki, mida meenutada, kuid noort naist see põhjendus ei rahulda.

"Mina pilti rahakotist ei leidnud, vaid ta näitas mulle seda ise. Saime ühises seltskonnas tuttavaks, kus ta toona oma eksi ka demonstreeris," lootis Maria esiti, et tegu oli üksikuks jäänud mehe teoga, kuid jant fotoga jätkus.

"Viimati võttis ta selle foto välja oma venna sünnipäeval, kui meenutamiseks läks. Ta ei räägi temast head ega halba, aga saadab enamasti ringile, et vaadake – eelmine naine oli mul selline,“ meenutab Maria viimast ebameeldivat hetke.

Naise sõnul öeldakse ta mehele isegi seltskonnas tihti, et mis sa sellest eksi fotost endaga kannad, et sul uus ja tore tots ju olemas.

"Ma ise leian samuti, et eksi pilti ei peaks endaga kandma ega kusagil igapäevaselt nähtaval hoidma. Las fotod olla albumis ja kusagile ära pandud. Samas on tal ka minu pilt rahakotis, aga ega see lohutust paku,“ selgitab Maria, et jama foto ümber on ka põhjus, miks ta mehega oma sugulaste pidudel käia ei taha.

"Mõtle, kui kusagil seltskonnas peaks juhtuma, et ta tõmbab selle pildi kasvõi kogemata välja?! Mul oleks sugulaste ees häbi. Pigem väldin sugulastega suuremaid üritusi, sest kuigi ta võib lubada, et pilti välja ei võta, siis mõni saunaõlu või pits viina – lõpp on juba ette teada,“ häirib mehe rahakotis olev pilt Maria sõnul teda vägagi.

Mida teha?

"Me oleme sellest rääkinud, aga ta ei taha fotost ja olnust justkui lahti lasta. Ütleb, et ei igatse eksi ja rahustab mu enamasti maha musitamise ja hellitustega, aga kui seltskonnas taas asi teemaks tõuseb… Ma ei tahaks, et ka 10 aastat hiljem pean ma meie sõpradele ja lastele selgitama, et kes on see naine seal rahakotis,“ lubab Maria asja käsile võtta.

"Lahku ma ei taha minna, sest muidu on ta tore mees. Aga ega ultimaatumist vist pääsu pole, sest omavahel arutanud oleme seda juba niigi. Sõbranna soovitas, et ma paneks kah mõne noorema mehe foto omale rahakotti, aga ta teab, et mulle ei meeldi fotosid rahakotis üldse hoida," lubab Maria selle asja ikkagi korda ajada.