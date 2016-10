Mõnikord tunned mõne inimesega, et teid seob miskit erilist. Või oleksite juba aastaid teineteist tundnud. See võib pidada paika ka selle ühe ja ainsa leidmisel... Aastaid suhtes ja abielus olles meenutavad inimesed, et nad teadsid juba ammu, et on teinud õige valiku - olgu selleks kallima naeratus, õnnetunne või tunne, et oled justkui jõudnud koju, vahendab Womens Health. Mõne jaoks on kütkestav just see, et kallimaga ollakse täiesti erinevad, kuid alati on miski...

Millised on need seitse märki, et oled leidnud oma õige ja ainsa?

1. Ühiselt olemine toob esile teis parima Igas suhtes on asju, mille kallal tuleb natuke ka vaeva näha, kuid olles koos õige inimesega - sa tunned end elusama, rõõmsa ja elujõulisena, tahad seigelda - nautida ja kogeda. Kui asi pole õige, siis on suhtes viha, abitust ja sa ei meeldi enesele sellise inimesena - nagu partneri kõrval olles oled. 2. Te ei nõustu teineteisega kõiges Sarnased huvid ei tähenda kohe, et peaksite pooldama riigis sama poliitikat, jagama kindlasti hobisid või kõiki huvisid. Hoopis olulisem on see, et milline tunne teil tekib, kui olete koos. Teile mõlemale võib meeldida tantsimine, kuid üks eelistab särtsakamaid, teine hoopis valssi. 3. Sa tekitad temas imelise tunde Kui ta tunneb end ihaldatuna, atraktiivse ja muhedana - ta tunneb end sinu juures imelisena. Pole vist põhjust imestada, et ta võib sind pidada selleks üheks ja õigeks. See kõik puudutab ka seda, kuidas sina end tema juuresolekul tunned. 4. Ta tunneb end turvaliselt Kui ta tunneb end sinuga koos olles koduselt ja mugavalt - see on märk mehele! Kui oled koos selle ühe ja õige inimesega, siis tunned end lõõgastunult ja mugavalt. Kui teie vahel on pidevalt pingeid, siis see on halb märk... 5. Kuidas reageerite tunnetele Mehed ja naised saavad üksteise erinevustest õppida ja ühiselt veelgi paremini toimida. Samas on üks asi, mis peab paaridel olema sarnane - tunded. Kuidas te mõlemad reageerite vihasena, kuidas väljendate kurbust, rõõmu või hirmu? Kuidas näitate üksteisele oma armastust? Kui teil on oma tunnete avaldamisi osas väga erinevad tunded, siis võib see suhtes probleeme tekitada. 6. Ta ei leina taga aega, mil oli vallaline Kui mees leiab selle õige, siis ta on tänulik selle eest, mida naine tema ellu toob ja lisab. Ta ei peaks võrdlema suhet sinuga ajaga, mil ta oli vallaline. 7. Leiate ühisuse ka rääkides ja mõeldest lastest