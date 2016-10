Peaminister Taavi Rõivas avaldas tänasel kohtumisel Euroopa Komisjoni rände, siseküsimuste ja kodakondsuse voliniku Dimitris Avramopoulosega tunnustust, et Euroopa Liit on saanud rändekriisi kontrolli alla.

"Ehkki rändevood on taandunud ning põgenike ümberpaigutamine on lõpuks käivitunud, ei ole siiski tulemused need, mis annaks põhjust rahuloluks. Vastupidi, töö peab jätkuma ja teha on palju," ütles peaminister Rõivas kohtumisel.

Peaministri sõnul tuleb Euroopa Liidul esimese asjana seista selle eest, et koostöölepe Türgiga peaks ja osapooled täidaksid oma kohustusi. Lisaks tuleb rohkem panustada suhetesse Põhja-Aafrika riikidega, mis on kasvava tähtsusega rändevoo alguspunktiks, ning toetada jätkuvalt põgenikekriisi eesliiniriike Lähis-Idas.

"Eesti täidab endale võetud kohutused ning me oleme valinud õige tee, kui teeme inimestele enne nende siia toomist põhjaliku taustakontrolli," lisas Rõivas, kelle sõnul on oluline, et oma lubadustest hoiaks kinni kõik liikmesriigid.

Rõivas tunnustas Euroopa ühise piiri- ja rannikuvalve loomist, mis tema sõnul on oluline samm edasi Euroopa välispiiri kaitsmisel. Peaministri sõnul on piiri kaitsmisel aga võtmeküsimuseks laitmatult toimivad infosüsteemid, mis peavad oleme ristkasutatavad kõigile sisejulgeolekuasutustele üle Euroopa. "Just seetõttu on vaja oluliselt suurendada investeeringuid IT-sse. Rändevooga tegelevad ametnikud peavad saama kõige paremad tööriistad, mis tagavad neile kiireima infovahetuse," lisas peaminister Rõivas.