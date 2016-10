Eestis arendatakse küll palju uut kinnisvara, ent kõik pakutav ostetakse ka ära, nõudluse ja pakkumise tasakaalu taga on muuhulgas kiire palgakasv ning amortiseeruv elamufond, ütles Endover Kinnisvara juhatuse liige Robert Laud.

"Turg on hästi tasakaalus," ütles Endover Kinnisvara juhatuse liige Robert Laud pressibriifingul. Ta märkis, et sellel on kolm olulisemat põhjust, neist üks on väga kõrge tööhõive, mis teises kvartalis ulatus 20 aasta kõrgeima tasemeni.

"See viib teise faktori ehk palgakasvuni, mis on kohati ületanud kinnisvara hinnakasvu. Üks ruutmeeter ei ole praegu inimese jaoks kallinenud võrreldes aasta või paari aasta taguse ajaga," ütles ta ja märkis, et teatud turusegmentides on kinnisvara ostujõud koguni kasvanud.

Kolmas oluline tegur on Laudi sõnul see, et kinnisvaraturg on Eestis suhteliselt Tallinna-põhine. "Tallinn kasvab. Kasvab elanike arvult ja samas meie üldine elamufond amortiseerub ja täna siiski veel kiiremini kui see, mida juurde toodetakse," rääkis ta.

Allikas: BNS