Täna on esmaspäev ja aeg on taas üle vaadata, millised põnevad pöörded juhtuvad eesti sarjade sellenädalastes osades.

Restoran kuulub nüüd suurde kiirsöögi-restoranide ketti ja see toob kaasa karmid muudatused, võetakse luubi alla kogu töökorraldus ja menüü. See kõik ajab Shefil harja väga punaseks ja viib vältimatu konfliktini uue omanikuga. Samal ajal peab Maks jälle kahe naise vahel ohtlikku slaalomit sõitma.

Naabriplika (Kanal 2, kl 21:30)

Kõlab küll uskumatult, aga Maakleril tuleb idee. Kahjuks räägib ta sellest rohkematele inimestele, kui oleks hädasti tarvis ja nõnda hakkavad Esnas Maakleri ideed läbi viima kaks leeri. Ühelt poolt vallavanem ja Kerepa, teiselt poolt Kröösman. Nende kahe leeri vahele jäävad aga napsitrallid, kes on sedakorda sunnitud kehastama metsikut ja seniavastamata suguharu. Maakleri idee ajab aga juuri ja nõnda jõuab osake sellest ka kiriklasse. Nagu hea ideega ikka juhtub – võitjaid on palju, aga jagajale jäävad endiselt näpud. Ja seega on loomulik, et Maakleri elujärg sugugi kõigest toimuvast paremaks ei muutu.

Teisipäev

Siberi võmm (Kanal 2, kl 21:30)

Korol ja Prikk peavad lahendama kummalist mõrvajuhtumit lennujaamas, kui leitakse pagasilindil tiirlevast üksikust kohvrist naise surnukeha. Kogu loo teeb keeruliseks tõsiasi, et surnukeha on balsameeritud ning kohver, kust naine leiti, on vahetanud mitu korda asukohta ja sisu. Ohvri abikaasa, Arvi Leete, on olnud eelnevalt kolm korda abielus ning satub seetõttu kahtlusaluste nimekirja. Samal ajal räägib asjasse segatud lennujaama töötaja, et teda on palganud hoopis salapärane kübaraga naine. Kotkas üritab Koroli minevikku ikka veel lahti harutada, kui asjasse sekkub uuriv ajakirjanik Mari Hakel, kes soovib avaldada loo Koroli kohta. Korol saab shoki osaliseks, kui tema minevik talle ootamatult järgi jõuab...

Padjaklubi (TV3, kl 21:30)

Hullumajafitness. Laura läheb Maria ema Dianaga spordiklubisse, kus nad võistlevad kena noore treeneri tähelepanu pärast. Maria ja Illimar on pabinas, sest külla ähvardab tulla Illimari ülirange isa. Kuna tüdrukute külmkapp on tühi ja raha jälle otsas, hakkavad Misha ja Gretta tänavakaupmeesteks. Kristina on seltskonnast väljatõrjutud ning võtab sõprade usalduse taasvõitmiseks kasutusele äärmuslikud meetmed, peites end hullumajja.

Kolmapäev

Saladused (Kanal 2, kl 21:00)

Alati ei ratsuta õnnetu printsessi juurde prints valgel hobusel. Ta võib olla üsna tagasihoidliku olemisega mees, kes näib toovat lahenduse üksikema Aire ellu. Ainult, et tal on üks saladus - ja kui seda Aire teadnud oleks, siis ei oleks see lugu kunagi alanudki.

Pilvede all (Kanal 2, kl 21:30)

Mari sõidab tagasi linna ja saab teada, millega Indrek on hakkama saanud. Lisaks võtab Sandra Mariga ühendust ja ähvardab teda. Piret ei varjagi oma eesmärki Aksli osas. Maimu leiab Eriku kohutavas olukorras. Sirje jääb Mammule valetamisega vahele. Piret tunnistab Marile, et aitas Indrekut. Andres lohutab Maimut ja Erik ründab Liinat.

Neljapäev

Kellapid (TV3, kl 20:00)

Perekond Kellapi Mustamäe korteril lasub kopsakas üürivõlg, mida ühistu üritab kätte saada. Samal ajal paljastab uuriv ajakirjandus massiivse elundiäri, mille teravik ohustab ka Kellapeid.

Kättemaksukontor (TV3, 20:30)

Müsteerium 1. Kättemaksukontor seab end sisse Metsamerre, et hakata lahti harutama salapärast minevikumüsteeriumi, mis on seotud Luna emaga. Juba esimesel ööl ründab detektiive ekskavaator ja Freya järeldab sellest, et nad on õigel teel. Järgmisel päeval saabub Metsamerre ka Mart Mesilane ja tal on midagi väga olulist südamel.

Reede

Doktor Silva (TV3, 21:30)