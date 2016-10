Trump ostis miss Universumi võistlust korraldava firma 1996. aastal. Kompanii, mille tiiva all toimusid lisaks miss Universumi konkursile ka USA missi ja USA teinimissi valimised, vahetas omanikku alles möödunud aastal.

Viimasel ajal on mitu naist tulnud lagedale meenutustega Donald Trumpi soovimatute lähenemiskatsete kohta. Sama juttu räägivad ka miss Universumi valimisel osalenud kaunitarid. Võistluse korraldamisõigus oli pikka aega Trumpi firma valduses ja miljardär käitus missikandidaatidega tõelise isevalitseja kombel.

Paarikümne omanikuaasta jooksul puutus Trump kokku tuhandete kaunitaridega. Mitu endist iluduskuningannat on kurtnud, et mehel oli harjumus missikandidaatide riietusruumi hiilida.

1997. aastal Vermonti osariigi teinimissiks valitud Mariah Billado ehmus tõsiselt, kui avastas end riietades, et pole garderoobis üksi. 2001. aasta Arizona missi Tasha Dixoni kinnitusel tuli Trump lihtsalt riietusruumi sisse ega hoolinud sellest, et tüdrukud olid poolpaljad. Dixoni sõnul julgustasid ka iludusvõistluse korraldajad tüdrukuid, et nad Trumpi vastu eriti lahked oleksid.

1997. aasta Utah´ osariigi missi Temple Taggarti meenutusel suudles Trump teda ja teisi tüdrukuid vägisi huultele. Mees oli tol ajal abielus Marla Maplesiga, kõik teadsid seda ja Taggarti sõnul pani miljardäri käitumine teda väga imestama. 2013. aasta Washingtoni missi Cassandra Searlesi sõnul näpistas Trump teda tagumikust ja kutsus enda juurde hotellituppa.

Cassandra Searles USA missi valimistel (PATRICK PRATHER)

Trump on ise kümmekond aastat tagasi Howard Sterni telesaates praalinud, kuidas ta lava taga riietusruumide käib, kuna tema on šõu omanik. 2010. aastal kelkis Trump David Lettermani jutusaates, et pärast seda kui ta oli ostnud Miss USA konkursi korraldusõiguse, "muutusid kontsad kõrgemaks ja ujumiskostüümid pisemaks. "