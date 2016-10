Küsimus arstide vastutusest ravivea korral on käivitanud debati kohustuslikust kindlustusest. ELi patsiendi õiguste direktiivi järgi peaks iga liikmesriik tagama, et tema territooriumil toimib ravi puhul kutsealase vastutuse kindlustamise süsteem või muu sarnane meede, mis tagab patsientidele kahjude hüvitamise. Kuigi direktiiv on kehtinud juba mitu aastat, ei ole Eesti suutnud seda üle võtta. Paari aasta eest oli seaduseelnõu küll valmis, kuid vaidlused süsteemi finantseerimise üle tõmbasid arutelule piduri ja summutasid selle lõpuks üleüldse. Eelnõu lähtus suuresti Soome mittesüülise vastutuskindlustuse mudelist. Hinnanguliselt on praegu 70% arstidest kaetud vabatahtliku vastutuskindlustusega, mis ei vasta aga sellisel kujul direktiivi nõuetele. Mittesüüline vastutuskindlustus tähendab lihtsustatult, et patsiendile kahju hüvitamisel ei ole oluline tuvastada arsti süüd, vaid hüvitamise eeltingimus on põhjusliku seose olemasolu patsiendile tekkinud kahju ja raviprotseduuri vahel. Oluline on patsiendile kahju hüvitamine, juhtumite analüüs ja järelduste tegemine, et neid leiaks tulevikus vähem aset. Samaväärselt tähtis on see, et arstid saaksid keskenduda põhitööle ega peaks elama hirmus, et iga väiksemgi eksimus või sellekohane kahtlus võib tuua kaasa isikliku tsiviil- või kriminaalvastutuse.

Süülise vastutuskindlustuse puhul on kahju hüvitamise eeltingimus lisaks põhjuslikule seosele kahju ja raviprotseduuri vahel ka arsti süü kahju tekkimises. Sellisel juhul on arusaadavalt nii tohtri kui ka kindlustusandja peamine eesmärk tõendada arsti süü puudumist. Patsiendil on seeläbi keerulisem hüvitist saada, kuid ka tohtrid ja haiglad pole motiveeritud ravivigadest vabatahtlikult raporteerima. Seega ei toimu nende analüüsi ega rakendata neid teadmisi juhtumite vältimiseks tulevikus. Kui mittesüülisest süsteemist võidavad nii patsiendid kui ka meditsiinisektor, siis süülise süsteemi suurimad võtjad on paraku juristid ja advokaadid.

Me kõik eksime, ka arstid. Nad langetavad otsuseid, millest sõltub tihtipeale inimese elu ja tervis. Erinevalt edasikaevatavatest otsustest, mida langetavad kohtunikud ja riigiametnikud, ei ole see meditsiinis võimalik, sest otsused viiakse ellu kohe. Arstidele on küll ette nähtud erakordselt kõrged ametialased nõudmised ja pikaajaline ettevalmistusprotsess, kuid sellest hoolimata ei saa alati negatiivseid tagajärgi vältida. Seda sõltumata arstide pingutustest. Nii oli, on ja jääb olema tulevikuski.