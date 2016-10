Mittesüülise vastutuskindlustuse puhul hüvitab patsiendile tekkinud kahjud patsientide kindlustuskeskus ja seda vastutuskindlustuse lepingu alusel . Soomes on selleks tabel, kust vaadatakse, kui suur on konkreetse vigastuse eest ette nähtud kahjutasu. Sarnased kindlustussüsteemid kehtivad ka Taanis, Rootsis, Norras, Ühendkuningriigis, Belgias, Sloveenias ja Lätis.

Patsiendi ja arsti vahel peab valitsema usaldus. Ükski arst ei soovi patsiendile halba, kuid meditsiinis ei ole vead vältimatud. Isegi kui arst teeb kõik hästi tehtud, võib patsiendi seisund halveneda. Eestis kehtib süüline kindlustuse süsteem, mis tähendab, et kui ilmneb meditsiiniline viga, siis lahendatakse probleem läbirääkimiste teel. Kui läbi rääkida ei õnnestu, siis minnakse kohtusse. Arsti võib siis ähvardada kriminaalsüüdistus või isegi -karistus. Alternatiiv on mittesüüline vastutuskindlustus. Selle eeldus on, et ravivead fikseeritakse: terviseasutused ja peavad ravivigade üle arvet pidama ja vead peavad olema avalikud. See võimaldab arstidel vigadest õppida ja teha vastavaid järeldusi. Teine lugu on siis, kui tuvastatakse, et tohter on tahtlikult patsiendi vastu tegutsenud. Siis on kriminaalkaristus õigustatud.

Vigu on väga erinevaid – need võivad olla organisatoorsed, näiteks patsiendi sattumine valesse osakonda või vale arsti juurde. Võivad juhtuda teineteisest möödarääkimised: patsient räägib ühest kaebusest, aga arst interpreteerib seda teisiti. Näiteks kurdab patsient, et kõht on lahti, ja ütleb, et ta sõi halvaks läinud toitu, kuid arst arvab, et sel juhul on tegemist toidumürgistusega – tegelikult võis patsient aga liitri viina ära juua ja oksendas hoopis alkoholimürgistuse tõttu. Juhtub sedagi, et arst määrab patsiendile ravi, aga too ei võta ravimeid, või võtab valesid, või valede annustena ja terviseseisund halveneb Vead kipuvad tekkima ka arsti ülekoormusest, pingest ja stressist.

Kui arstlik viga on juba tekkinud, tuleb välja selgitada selle põhjus. Näiteks kui arst ei tundnud infarkti ära, siis tuleb ta saata täienduskursustele; kui õmblusmaterjal, millega maooperatsiooni tehti, oli ebakvaliteetne ja õmblused tulid lahti, siis tuleb sellest arstkonda teavitada, et see ei korduks. Haiglatele tekib mittesüülise kindlustuse puhul võimalus plaanide vastutuse osas kulusid ja süsteem aitab kaasa ravikvaliteedi hindamisele, juhtimisele ja tagamisele.

Juristid, politseinikud ja ametnikud ei pruugi arstitöö aspektidest aru saada. Arstid peavad tegema otsuseid sageli väga vähese info põhjal ja seda ka kontaktivõimetu patsiendi puhul, kui iga hilinenud sekund võib maksta elu. Kuid ravivigade eest kriminaalkorras karistamine pole kahjulik mitte ainult arstile. Patsiendile on see isegi ohtlik: mida keerulisem on terviseprobleem, seda kogenumat arsti ta ootab. Kui tohtrid hakkavad aga keerulisi juhtumeid kriminaalsüüdistuse kartuses vältima, siis ei saakski rasked haiged enam kusagilt abi.

Praegu on küll tervishoiusüsteemis filtrid olemas: otsitakse, kus võivad veariskid peituda ja neid püütakse vähendada. Näiteks kui üks ravim ei sobi, kirjutatakse välja teine. Sama on ravimetoodikaga. Aga paraku ei julge me arstidena kahjuks väga p<lju ravivigadest rääkida, sest selle tagajärjel võib vangi sattuda.

Patsient tahab hüvitist

Töökeskkond, kus arst tunneb hirmu oma töö ees, kus kas või süstist või veenivere võtmisest võib tekkida arsti jaoks vangiminekuga lõppev tüsistus, keerukamatest operatsioonidest rääkimata, ei aita kaasa arstide Eestis hoidmisele. Lõppema peab ka ajakirjanduslik võimendus eksimuste, ravitüsistuste ja ravivigade juhtumite puhul.

Mittesüülise lahenduse üks suuremaid eeliseid on aga see, et vaidlevate poolte energia ei kulu läbirääkimistele ja kohtuvaidlustele, vaid tervishoiusüsteemis saadakse juhtunust õppida. Ei hakata pidama nõiajahti süüdlase väljaselgitamiseks – oli see nüüd arst, kes määras vale ravi, või patsient, kes ei järginud soovitusi. Kui inimese tervis on kannatada saanud, siis määratakse talle igal juhul hüvitis. Patsiendi seisukohalt on tervenemiseks vajalik, et tekkinud kahju saab õigel ajal hüvitatud ja ta saab keskenduda tervenemisele – see aitab vältida temaga juhtunusse kinnijäämist.

Eestis on kindlustussüsteemi muutmisest tegelikult räägitud juba aastaid. Seni on see jäänud selle taha, et korraga tuleb muuta mitut seadust. Kuigi Eesti Arstide Liit on rääkinud muutusevajadusest juba alates 2012. aastast ja eurodirektiiv patsientide vabast liikumisest on seda ka nõudnud. Õnneks nüüd, kus sellest on hakatud rohkem rääkima, kavatseb sotsiaalministeerium hakata tegema vastavaid muudatusi.

Riigi tagasihoidlik initsiatiiv võib tulla sellestki, et see teeb tervishoiusüsteemi kallimaks. Juba praegu on haigekassal 33 miljonit puudu, mittesüüline vastutuskindlustus võib minna aga Eesti maksumaksjatele hinnanguliselt veel 2–20 miljonit eurot maksma, olenevalt sellest, kas inimesed hakkavad rohkem kaebusi esitama.