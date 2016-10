Tallinna Sadama pakkumine toob riigile 60 miljonit kokkuhoidu – nii hõiskas sotside ajalehes kaks aastat tagasi majandusminister Urve Palo. Sama kinnitas ka Palo eelkäija Juhan Parts. Kaks aastat hiljem pole kokkuhoiuga alustamistki veel kuskilt näha. Riik võttis küll ühendusepidamise üle, kuid sõidavad endiselt senised laevad eravedaja poolt riigile dikteeritud hinna eest.

Laevu kasutav inimene maksab pileti eest küll sama hinda, kuid ei tea kunagi, kas laevale üldse peale mahub või kas laev üldse sõidab. Millal uued laevad tegelikult liinile tulevad, ei julge pärast tähtaegade mitmekordset edasilükkamist öelda enam keegi.

Siit tulebki välja põhimõtteline erinevus riigi ja erafirma vahel - kui viimane neist tahab igal juhul raha teenida, siis riik raha ei loe, loopides seda lahtise käega. Kalli raha eest osteti vana varulaev ning kõrget hinda makstakse ka seniste praamide teenuse eest, kuni uusi veel pole. Hinnang, et seda saab teha uute praamide hilinemise leppetrahvi arvelt, on pehmelt öeldes optimistlik. Trahvi osas ei tasu hõisata enne, kui see raha on reaalselt käes ning võimalikud kohtuprotsessid edukalt läbitud. Veel huvitavamad on ähvardused, et Eesti ei ostagi praame välja, kui ehitaja liiga kiuslikuks muutub.