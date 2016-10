Kui muidu on vallavanem Koosaar see, kes suurte ideedega lagedale tuleb, siis tänases "Naabriplika" osas üllatab maailmavallutusliku plaaniga hoopis Maakler.

"Viva Las Esna" – just nii hullumeelne plaan tuleb pähe Maakleril, kelle arvates võiks Esna hakata konkurentsi pakkuma Las Vegasele. Kasiinod, pulmatseremooniad ja kogu tulevärk, mis tooks väikesele kohale au ja kuulsust, rahast rääkimata. Kahjuks räägib ta oma ideest rohkematele inimestele, kui oleks hädasti tarvis ja nõnda hakkavad Maakleri ideed läbi viima Esnas kaks leeri. Ühelt poolt vallavanem ja Kerepa, teiselt poolt Kröösman ning osa sellest jõuab otsapidi ka kiriklasse. Nii juhtubki hea ideega nagu ikka – võitjaid on palju, aga jagajale jäävad endiselt näpud. Ja seega on loomulik, et Maakleri elujärg kõigest toimuvast sugugi paremaks ei muutu.

"Naabriplika" uus osa on Kanal 2 ekraanil täna kell 21:30.