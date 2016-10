4. Sa ei pane tähele, mida ta räägib.

5. Sa ei kasuta deodoranti.

6. Oled isekas, ignoreerid magamistoas või mujal naise vajadusi.

7. Sinust on seksis raske aru saada (naine ei saa aru, et sa naudid, kui sa seda kuidagi välja ei näita).

8. Sa ütled talle, et ta "pole selline nagu teised tüdrukud". Võid seda mõelda komplimendina, aga naistele kõlab see nagu "mul on naiste kohta üldiselt halb arvamus, aga olen otsustanud, et sina oled eriline lumehelbeke".

9. Segad pidevalt tema jutule vahele.

10. Nimetad naisi "emasteks".

11. Palud tal "võtta vabamalt", kui mõni su sõpradest räägib midagi eriliselt enesekeskselt.

12. Jääd alati hiljaks.

13. Sa ei tee tema naljadest välja.

14. Sul on pubekahabe. Kui see ei kasva, siis ei kasva – igal mehel ei peagi habet olema.

15. Oled popkultuuri suhtes snobistlik. Sulle ei pruugi Nicki Minaj meeldida, aga ära riku teiste rõõmu.

16. Sa eeldad, et seks on läbi siis, kui sul on tulnud. Selline suhtumine paneb naistel punased sireenid tööle.

17. Sulle peab alati jääma viimane sõna.

18. Muutud armukadedaks kohe, kui temake on heitnud teisele mehele üheainsa pilgu.

19. Kannad räpaseid või halvastiistuvaid riideid.

20. Paned ta tupele veidraid nimesid. "Armutunnel", "küpsiseke"? Ära unusta, et oled täiskasvanud.