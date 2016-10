Arvate, et teate, mis teie kallimat tõeliselt erutab? Suure tõenäosusega peate ilmselt siiski üllatuma.

Ilmselt ei oskaks ükski naine isegi kahtlustada, et tema meest võiks erutada selline asi, mis selgus ühest meeste seas läbi viidud uuringust, kirjutab Women's Health Magazine.

Nimelt tunnistas rohkem kui 20 protsenti ennast heteroseksuaalseks tunnistanud meest, et neid erutab geiporno vaatamine.

Eksperdid rahustavad siiski naisi, et need ei pea sellest ehmuma, häireolukorda välja kuulutama või arvama, et nende mehes peitub tegelikult hoopis gei.

Põhjus, miks meestele meeldib geipornot vaadata, peitub hoopis selles, et see on põnev, natukene tabu ja aitab rahuldada uudishimu ja teatud seksuaalfantaasiat.