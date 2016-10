Vahepeal õige punsunud Robbie Williams näeb superhea välja – ega häbene tunnistada, et see on ilukirurgi teene.

“Olen lasknud natuke täiteaineid ja Botoxit süstida ning midagi tehti ka lõuaga,” vahendab Daily Mail 42aastase laulja sõnu. “See kõik tähendab, et ma ei saa enam, kurat võtku laupagi liigutada!”

Williams tunnistas iluprotseduure eelmisel nädalal Attitude’i galal muusikaebajumala auhinda vastu võttes. Ka Daily Maili usutletud Londoni dermatoloog dr Ross Perry kinnitab, et laulja välimus viitab trimmivatele süstidele. “On päris selge, et Robbie’le on süstitud lauba ja kulmukortsude mahendamiseks Botoxit, niisamuti silmaümbruse kortsudesse ehk varesejalgadesse.”