Reedel toimunud iga-aastasel korvpallikonverentsil võtsid sõna mitmed nimekad treenerid ning ühe põhiteemana käsitleti korduvalt koondisse tulemise ja loobumise küsimust.

Oma sõnavõttudes olid Indrek Visnapuu, Tiit Sokk ja Mait Käbin resoluutsed ning ütlesid, et koondisesse tulek on nii elementaarne, et nad ei suudaks sellest loobumisele isegi mõelda,

„Koondises osalemisest loobumine on karuteene iseendale, sisuliselt on see rumalus," märkis koondise peatreener Tiit Sokk korvpalliliidu ametliku pressiteate vahendusel.