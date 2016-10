Me kõik mäletame, kui hinnatud ja populaarsed olid mõnda aega tagasi puldiga juhitavad autod. Tänasel päeval saavad lapsed aga juba täiesti ise autoroolis end proovile panna. Lastele loodud elektrilised autod on suurepärane ajaviide, mis lisaks mängulisusele õpetab neile ka tähelepanelikkust ja strateegiat. Praegusel ajal ei ole taolised mänguautod enam niivõrd kallid, mistõttu nende populaarsus üha kasvab.

On raske uskuda, et elektriautod ilmusid umbes samal ajal, kui esimesed bensiinimootoril töötavad autod. Viimased valitsesid autotööstust terve sajandi ning alles nüüd on üha enam pead tõstmas taas elektriautod, mis on maailma vallutanud kui loodussäästlik innovatsioon.

Laetavad lasteautod muutusid populaarseks ühkesakümnendatel, mil hakkasid paljud tuntud automarke tootvad brändid ka laste elektriautosid turule tooma. See oli väga tervitatav turundusnipp, sest loomulikult soovisid lapsed sõita samasuguse autoga, millega nende ema või isagi.

Esimest elektrilist ja akutoitel töötavat masinat hakkas üheksakümnendatel tootma Ameerika mänguasjatööstus Kransco ning mõne aastaga muutus taoliste autode müük ülemaailmseks – müüdi miljoneid masinaid. Praegusel hetkel on Kaup24 esindajate sõnul elektriliste mänguautode vastu huvi järjest kasvav ning müüginumbrid üha tõusuteel.

Lapsele elektriautot valides tuleb arvestada mitmete aspektidega, näiteks mootori võimsus, aku kestus ja loomulikult ka hind. Üldiselt sõltub elektriautode hind suuresti ka tootjast. Auto ostmisel tuleb kindlasti arvestada ka lapse vanust.

Ilmselt küsib iga lapsevanem, kas lasteautod on ikka turvalised. Viimaste aastatega on autode juures läbi viidud mitmeid suuri tehnilisi täiendusi, muutmaks sõidukid võimalikult lastesõbralikeks ja ohututeks. Välja on töötatud manööverdamis-, pidurdamis- ja turvalisussüsteeme, mistõttu on tänased elektriautod tunduvalt ohutumad kui nende eelkäijad. Siiski ei tohi lapsi jätta autoroolis valveta. Lisaks tuleb kindlasti veenduda, et lähedal ei asuks veesilma, sõiduteed ega teisi lapsele ohtlikke piirkondi.

Mänguautoga sõitma õppimine on siiski hindamatu kogemus, mis õpetab lapsele varakult kohusetundlikkust ning annab esimesi tõeliseks autosõiduks vajalikke kogemusi.