Venelanna jagas Facebookis videot, kus ta käteta tütreke on õppinud ise sööma jalgadega.

Videol Vasilina, kes haarab kahvlit varvastega, et siis proovida toit omale suhu tõsta, vahendab Metro.

Laps sündis ilma käteta, mistõttu ongi südamlik video tema söömisest puudutanud internetis paljusid.

Videol on näha, et tüdruk muudab toidu asendit ja sätib kahvli paremini varvaste vahele, et toit ikka ilusti suhu jõuaks.

