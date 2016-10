Jah, see on taldrikutäis riisi, rohelist ja kana, mis läheb (koos mahlaga - toim) blenderisse ja siis kurgust alla.

undefined (Kuvatõmmis / Instagram)

Miks? Björnsson vajab absurdset kalorite ja proteiini kogust, et säilitada oma suurust, jõudu ja tegevustaset.

Kell 9:30 sööb mees rohkem kui enamik kutte terve päeva jooksul. Hommikusöök sisaldab 8 muna, steigi, kaerahelbeid, maguskartuleid, avokaado, puuvilju, pähkleid, rohelist ja toidulisandeid.

Ilmselgelt on tal vahepeal söömisest villand, et ta viskab oma toidu blenderisse, et see kõik kurgust alla saada.