Endine bändikaaslane on rokkar Bob Geldofi kohtusse kaevanud, väites end olevat tema 1979. aasta hiti “I Don’t Like Mondays” kaasautori ja nõudes hüvitiseks miljoneid.

Boomtown Ratsi laul on inspireeritud tõsielujuhtumist: 16aastane Brenda Spencer tappis California kooli mänguväljakul kaks inimest ja vigastas üheksat. “Mulle ei meeldi esmaspäevad,” oli tema põhjendus.

Kui laul ilmus, oli ainsa autorina kirjas Geldof, kirjutab Iiri leht Independent. “Aga nüüd väidab Johnnie Fingersi nime all tuntud John Moylett, et tema kirjutas muusika ja osad sõnad, kuid talle avaldati tookord survet, et ta oma autorsusest vaikiks.”

Nüüd, 37 aastat hiljem, kinnitab praegu Jaapanis elav klahvpillimängija Moylett, et Boomtown Ratsi hiti muusika on suuremas osas tema sulest, Geldof aga kirjutas suurema osa sõnu. Muusik nõuab Geldofilt kaht kolmandikku autoritasust, mis too on aastate jooksul saanud.