Poolas leiti surnuna Briti vandenõuteoreetik ning kahe lapse isa Max Spiers (39), kes oli vaid mõned päevad enne surma emale teatanud, et kui temaga peaks midagi juhtuma, tuleks alustada uurimist.

Max Spiers (Max Spiers/ Facebook

Ufodele spetsialiseerunud Spiers, kel oli ka palju jüngreid, oli sõitnud Poola, et tutvustada seal oma seisukohti, vahendab Daily Mail. Mees oli võõrslil olles peatunud ühe naise juures, kust tema surnukeha ka leiti. Spiersi ema Vanessa Batesi sõnul ei olnud tema poeg antud naisterahvaga kuigi kaua tuttav olnud.

Vaatamata surmaeelsele salapärasele teatele ja sõprade ütlustele, et vandenõuteoreetik oli oksendanud "musta vedelikku", on meedikud kinnitanud, et Spiersi siit ilmast lahkumine leidis aset siiski loomulikel põhjustel.

Max Spiersi ema väitel oli tema poeg, kunagine Orlando Bloomi klassivend, avaldamas infot neist, kes on ohtlikud maailmavalitsejate hulgas ning kellest tuleks eemale hoida meelelahutuses.