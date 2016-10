Kui vaatame enda ümber, siis pea igal pool keegi midagi ehitab. Ühel hetkel tahetakse selle eest ka raha saada, mis omakorda tähendab seda, et see kõik tuleb maha müüa, vahendab Domus Kinnisvara ajaveeb.

Tänases olukorras, kus pakkumusi on palju ja seinast-seina, peetakse olelusvõitlust, kes võidab, kes kaotab, sest müüa tahavad kõik. Leib tuleb ju igapäevaselt lauale tuua.

Mis tuuled siis ikkagi puhuvad ja millised need suunad võiksid olla?

Jutusta lugu

Kõige parem moodus müüa on jutustada lugu. Inimene seob selle enda tunnete ja mõtetega ning alateadvuses on ta loonud endale kujutluspildi, kuidas ta end selles näeb. Loo isiklik seos objekti ja inimese vahel. See, kes end selles loos ära tunneb on ka tõenäolisem ostja.

Sisuturundus

Sisuturundus on jätkuvalt kõrgel kohal turunduses. See on hea koht, kus oma lugu realiseerida ning oskuslikult müügitekstiks keerata.

Sotsiaalmeedia

Facebook on uus kinnisvaraportaal. Teada-tuntud tõde, et reklaamida tuleb seal, kus on sinu kliendid. Ühe Eestis tehtud uuringu tulemus ütleb, et 79% inimestest otsib informatsiooni internetist. Ilmselt pole see ka eriline uudis. Nad leiavad endale vajaliku info lisaks otsingumootoritele uudiskirjadest, blogidest, foorumitest ja ettevõtete kodulehtedelt. Hea uudis on see, et Facebook on selles nimekirjas kõrgel kohal. Ka kinnisvara ostjad on Facebookis. Kui panna otsingusse kinnisvara, siis leiame kümneid Facebooki gruppe, kus keegi müüb või ostab või üürib kinnisvara ja sealne reageering on tavaliselt silmapilkne.

Ilusad pildid

Kuidas siis sotsiaalmeedias kinnisvara müüa? Inimestele meeldivad ilusad pildid ja lühikesed ning löövad tekstid. Loo emotsioon ja nii lihtne see ongi!

Videod

Jätkuvalt on põhirõhk liikuval pildid. Nüüd kui uus nutipõlvkond on suureks saanud ning tarbivad meediat järjest rohkem, siis keegi neist ei ole enam valmis lugema kuiva teksti. Kõik peab saama öeldud 15 sekundiga. Erilist tähelepanu saavad 360kraadi videod ning virtuaaltuurid ja –reaalsus.