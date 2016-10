Briti lauljatar Adele pihtis hiljutisel Nashville’i kontserdil publikule, et tahab oma kolmeaastasele pojale Angelole õekest või vennakest.

Daily Maili teatel oli superstaar alles tänavu juulis ühel kontserdil kinnitanud, et ta jääb ilmselt ühelapseliseks. "Ma vist ei taha kaht last," olid Adele'i sõnad.

Ent nüüd on lauljataril hoopis teine jutt. Nashville'i publik sai kuulda, et kui 107-kontserdiline maailmaturnee novembris lõpeb, võtab Adele titeplaanid tõsiselt käsile. Ta rääkis, et Angelo saab õige pea neljaseks - ja siis pole ta enam pisike.

"Nii et mu üsk hakkab juba natuke valutama. Et: "Beebi-beebi-beebi. Mul on beebit vaja. Mul on beebit vaja.""