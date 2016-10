Libeerias on aasta jooksul võimudele teatatud enamast kui 800 vägistamisjuhtumist. Taoline kuritegude arv on aga täielikus vastuolus süüdimõistetute arvuga. Nimelt said karistuse, uskuge või mitte, vaid 34 meest.

Seoses sellega kutsub ÜRO riiki, kus ligi kolm neljandikku naistest on langenud vägistamisohvriks, lõpetama seksuaalkurjategijate karistamatuse, vahendab Independent.

Dokumenteeritud andmeil oli 2015. aastal 80% vägistamisohvritest nooremad kui 18aastased, vähemalt viis neist olid nooremad kui 5aastased.

Uurijad leidsid, et õiglast kohtumõistmist takistavad Libeerias institutsioonide nõrkus, korruptsioon, seadusepuudulikkus ja rahalised piirangud. "Need tegurid on pannud levima karistamatuse tunde seoses seksuaalvägivallaga, mis on naistele ja lastele jätkuvalt tõsiseks ohuks," seisab raportis.